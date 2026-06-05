A distanza di un mese dall’annuncio il campo di calcio di Ploaghe potrà concludersi nei tempi stabiliti. Oggi, infatti, è stato ufficialmente riconsegnato il cantiere per il completamento della struttura sportiva, un risultato importante, reso ancora più significativo dal fatto che, a seguito dello scorrimento della graduatoria, i lavori saranno affidati ad un’impresa del posto.

«Siamo fiduciosi che entro i primi di giugno un nuovo operatore economico possa insediarsi in cantiere e riprendere finalmente i lavori». Queste le parole, pronunciate dal presidente dell’Unione dei Comuni dell’Anglona Giovanni Filiziu – ente che gestisce l’appalto del campo di calcio – lo scorso 5 maggio. A distanza di un mese esatto, quell’impegno è diventato realtà.

Nel frattempo saranno gli uffici e gli enti competenti a stabilire eventuali responsabilità e a quantificare i possibili danni subiti dal Comune e dall’Unione. Un percorso complesso e impegnativo, con l’obiettivo in futuro di procedere senza ulteriori rallentamenti e restituire alla comunità l’impianto già dalla prossima stagione sportiva.

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