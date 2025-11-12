Strada chiusa e centinaia di persone a Sassari per l’influencer napoletana Veronica Acquaviva.

In serata ha inaugurato in via Campidano, quartiere di Monte Rosello, una boutique e il tam tam sui social ha attirato una grande quantità di ragazzi che hanno occupato la via e la limitrofa via Sulcis. Inevitabile l’intervento della polizia locale che ha messo in sicurezza la zona e diretto il traffico.

L’influencer aveva annunciato ieri su Instagram l’arrivo in Sardegna chiamando a raccolta tutti i sardi. Lei e il marito, Salvatore Borriello, sono molto celebri sull’account Very Sasy dove vengono seguiti da milioni di utenti.

Hanno cinque figli e da poco hanno cominciato a comporre delle canzoni, alcune delle quali sono state eseguite proprio in via Campidano.

