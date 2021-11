Scontro tra auto e bus davanti all’Istituto alberghiero di Sassari.

L’incidente è accaduto in via Gaetano Donizetti, mentre l'autobus si stava recando presso la fermata autorizzata per fare salire gli studenti. All’uscita dalla scuola l’impatto con un’auto, uno scontro che, secondo le prime ricostruzioni della dinamica, sarebbe avvenuto per una invasione di corsia da parte di uno dei due mezzi.

Sul bus, in quel momento, si trovava soltanto l’autista. Nessuno è rimasto ferito.

Illeso anche il conducente dell’auto. Disagi per gli studenti che hanno dovuto attendere l’autobus sostitutivo per rientrare a casa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari per la messa in sicurezza dei mezzi e della strada. Presenti anche le forze dell’ordine per i dovuti rilievi.

