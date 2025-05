Il 6 maggio è la Giornata europea della sicurezza stradale e, per affrontare questo problema in modo propositivo, l’Automobile club Sassari ha deciso, con l’Aci, di collaborare con il Comune di Alghero, attraverso la definizione di un Accordo di collaborazione finalizzato allo studio, alla progettazione e alla realizzazione dei possibili interventi infrastrutturali per il miglioramento degli attraversamenti pedonali e per l’attuazione delle attività di sensibilizzazione ed educazione stradale.

La necessità di sostenere l’attività di educazione stradale è stata evidenziata anche in occasione delle recenti riunioni dell’Osservatorio provinciale sull’incidentalità stradale.

«La Giornata europea della sicurezza stradale è un’occasione per riportare all’attenzione delle Istituzioni la necessità di proseguire con le attività di informazione e di sensibilizzazione sul tema dell’educazione stradale e sulla necessità di ridurre gli incidenti mortali che coinvolgono i pedoni nelle aree urbane.

La sicurezza stradale è un tema di grande rilevanza in Italia, e il 2024 ha visto un incremento degli incidenti stradali con lesioni a persone», ha dichiarato il presidente dell’Automobile club Sassari Giulio Pes di San Vittorio, sottolineando come «secondo le stime preliminari dell’Istat, i dati del primo semestre dell’anno evidenzino tendenze preoccupanti, che richiedono interventi mirati per garantire una maggiore tutela degli utenti della strada. I dati Istat ci dicono che nei primi sei mesi del 2024, sono stati registrati 80.057 incidenti stradali con lesioni a persone, segnando un aumento dello 0,9% rispetto allo stesso periodo del 2023. I feriti sono stati 107.643 (+0,5%), mentre il numero delle vittime è salito a 1.429, con un incremento del 4%.

L’Unione europea vanta eccellenti risultati in materia di sicurezza stradale, tuttavia ogni vittima della strada è una vittima di troppo e nelle aree urbane pedoni e ciclisti sono gli utenti più a rischio. Per cercare di evitare tragedie che avvengono nelle nostre strade e che purtroppo troppo spesso coinvolgono i più giovani, è indispensabile incrementare e promuovere le attività di sensibilizzazione al valore della sicurezza come responsabilità condivisa, nonché attuare azioni di prevenzione degli incidenti quali, ad esempio, corsi obbligatori di informazione/formazione sui comportamenti di guida. A tal proposito il presidente Pes di San Vittorio rivolge un sentito ringraziamento alla Regione autonoma della Sardegna per il supporto dimostrato nei confronti dell’Aci per poter avviare il significativo progetto “Aci Sardegna Academy».

