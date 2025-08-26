A tradirli l’inequivocabile odore di marijuana che proveniva dall’abitacolo. Così tre trentenni, fermati nei giorni scorsi dalla polizia stradale di Sassari lungo la statale 127 per un normale controllo, sono stati fermati e perquisiti. Uno del trio ha ammesso di portare con sé della sostanza stupefacente nello zaino. Gli agenti l’hanno trovata in una pochette con vari involucri che contenevano nel complesso circa 10 grammi tra cannabinoidi, cocaina e un bilancino di precisione.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato e sottoposta ad analisi da parte della Scientifica, con esito positivo per cocaina e cannabinoidi. Chi deteneva la droga è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

