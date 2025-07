Disagi per il traffico a Sassari da lunedì 28 luglio. Iniziano gli interventi di manutenzione straordinaria e bitumatura sul tratto conclusivo di via Buccari e la traversa di viale San Francesco che si affaccia sull'incrocio con la stessa via Buccari. È il settore Infrastrutture della Mobilità del Comune a coordinare i lavori, per cui sarà necessario chiudere al traffico entrambe le vie per il periodo delle operazioni.

Sassari, le transenne in viale San Francesco (foto Floris)

Sono previsti anche divieti di fermata e sosta per garantire il passaggio dei mezzi mentre sarà assicurato il traffico locale. L'assessorato, che ha programmato i lavori in questo periodo per ridurre al minimo i disagi, ha deciso anche di aspettare la conclusione dei lavori di posa della fibra, in corso in questi giorni, così da evitare manomissioni sul nuovo manto.

«Abbiamo ritenuto importante dare una risposta positiva ai residenti della zona di Cappuccini e in particolare fra viale San Francesco (aggiungendo anche la traversa a sinistra in senso discendente). Questo è un intervento che rientra in un piano complessivo di manutenzione stradale», commenta l’assessore alle Infrastrutture della Mobilità Massimo Rizzu.

© Riproduzione riservata