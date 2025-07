Il Comune di Castelsardo si è aggiudicato 750mila euro per il recupero, completamento ed adeguamento dell’impianto sportivo comunale, il campo da calcio “Diddo Palmas” in località Lu Ponti, finalizzato all’attività agonistica di atleti con disabilità e non. Si tratta del bando nazionale “Sport e Periferie 2025” promosso dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui l’ente comunale ha partecipato lo scorso maggio. «Un altro risultato importante, che premia il lavoro portato avanti con convinzione dall’amministrazione comunale per migliorare la qualità delle strutture sportive cittadine», ha dichiarato la sindaca Maria Lucia Tirotto.

«L’impianto sportivo “ Diddo Palmas “ sarà un ulteriore punto di riferimento per l'intera comunità, promuovendo non solo lo sport, ma anche la socializzazione e l'integrazione», aggiunge il primo cittadino. «L'intervento punta a migliorare sicurezza, accessibilità, efficienza energetica, manutenzione degli spogliatoi e sostenibilità dell'area, un progetto completo per rendere l'ambiente più moderno, funzionale ed ecologico, è comprende l'adeguamento normativo, la riqualificazione spogliatoi, la copertura della tribuna, adeguamento gradinate consistente nell’allargamento della via di esodo e la realizzazione dei gradini lungo i percorsi che individuano i vari settori,adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, la creazione di nuovi servizi igienici e magazzino, l'installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo, il recupero delle acque meteoriche e piantumazione di essenze arboree in grado mitigare l’effetto isola di calore, sistemazione viabilità interna e parcheggi», spiegano gli assessori ai Lavori Pubblici Christian Speziga e allo Sport Grazia Lorenzoni.

© Riproduzione riservata