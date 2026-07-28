Un nuovo candeliere per il Gremio dei Viandanti. Il cero, realizzato dalla falegnameria Bussu in legno di pino, e dall'artista Franco Farina per la parte pittorica, riprende le linee del primo Candeliere, risalente al XVIII secolo, e sfilerà ad anni alterni con il secondo, nato negli anni '70.

«È stato pensato - riferisce il segretario del Gremio, Nicola Senes, nella presentazione, stamattina, nei locali della Fondazione di Sardegna - come una sorta di monumento a Nostra Signora del Buoncammino, e rappresenta nel capitello un ciclo di immagini dei dogmi mariani e alcuni momenti fondamentali del percorso della salvezza tramite gli occhi di Maria».

Finanziato con 50mila euro dal Comune e dalla Fondazione, permetterà al cero originale di poter essere preservato dalle sollecitazioni della Festha Manna, venendo destinato in futuro a un percorso di valorizzazione museale.

«Siamo sempre vicini ai Gremi», ha commentato nell'incontro Giuseppe Mascia, sindaco di Sassari, che ha ricordato l'attenzione dell'amministrazione comunale per la Faradda e per le associazioni con l'assegnazione delle sedi. Proprio Mascia, insieme a Giacomo Spissu, presidente della Fondazione, saranno i padrini del Candeliere, in rappresentanza dei rispettivi enti, nella cerimonia di benedizione, presieduta dall'arcivescovo Francesco Antonio Soddu, il 31 luglio dalle 18.30 nella chiesa di Sant'Agostino. Presente all'incontro anche Fabio Madau, presidente dell’Intergremio, che ha lodato il concorso delle istituzioni per la realizzazione dell'opera.

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