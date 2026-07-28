Porto Torres, stop alle auto in centro: istituite due aree pedonaliUna decisione presa dall’esecutivo in coerenza con le linee programmatiche dell’amministrazione comunale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Via le auto dal centro cittadino di Porto Torres, un provvedimento preso dalla Giunta comunale e firmato dal comando della Polizia Locale, su proposta dell’assessora Cristina Angela Capuana, che ha istituito temporaneamente due isole pedonali nel tratto tra via Amsicora e via Josto, e in corso Vittorio Emanuele tra la via Ponte Romano e via Mare.
L’amministrazione ha accolto positivamente l’istanza avanzata dai commercianti del centro, in particolare gli esercenti che operano nelle piazze Umberto I, della Consolata e XX Settembre, che chiedevano la chiusura dei tratti stradali nei mesi di luglio, agosto e settembre.
La decisione è stata presa dall’esecutivo in coerenza con le linee programmatiche dell’amministrazione comunale. Nei tratti stradali interessati è stata disposta la limitazione della circolazione veicolare con interdizione al traffico al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica.
In particolare nell’area pedonale della via Amsicora tra via Josto e corso Vittorio Emanuele , e nel tratto tra via Amsicora e via Ponte Romano, la chiusura della strada verrà effettuata nei tre mesi estivi, tutti i giorni dalle 20 alle 2 del giorno successivo. La chiusura del tratto tra via Ponte Romano e via Mare è prevista sempre da luglio a settembre dalle 20 alle 4 del mattino successivo , mentre nel mese di settembre nelle giornate dal giovedì alla domenica dalle 20 alle 4 del giorno seguente.