Via le auto dal centro cittadino di Porto Torres, un provvedimento preso dalla Giunta comunale e firmato dal comando della Polizia Locale, su proposta dell’assessora Cristina Angela Capuana, che ha istituito temporaneamente due isole pedonali nel tratto tra via Amsicora e via Josto, e in corso Vittorio Emanuele tra la via Ponte Romano e via Mare.

L’amministrazione ha accolto positivamente l’istanza avanzata dai commercianti del centro, in particolare gli esercenti che operano nelle piazze Umberto I, della Consolata e XX Settembre, che chiedevano la chiusura dei tratti stradali nei mesi di luglio, agosto e settembre.

La decisione è stata presa dall’esecutivo in coerenza con le linee programmatiche dell’amministrazione comunale. Nei tratti stradali interessati è stata disposta la limitazione della circolazione veicolare con interdizione al traffico al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica.

In particolare nell’area pedonale della via Amsicora tra via Josto e corso Vittorio Emanuele , e nel tratto tra via Amsicora e via Ponte Romano, la chiusura della strada verrà effettuata nei tre mesi estivi, tutti i giorni dalle 20 alle 2 del giorno successivo. La chiusura del tratto tra via Ponte Romano e via Mare è prevista sempre da luglio a settembre dalle 20 alle 4 del mattino successivo , mentre nel mese di settembre nelle giornate dal giovedì alla domenica dalle 20 alle 4 del giorno seguente.

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