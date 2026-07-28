Il servizio di bike sharing di Alghero si estende al Parco naturale regionale di Porto Conte. Da oggi è operativo il nuovo collegamento tra l'area di sosta di Casa Gioiosa e Capo Caccia, pensato per consentire a residenti e turisti di raggiungere le Grotte di Nettuno lasciando l'auto nel parcheggio e proseguendo in bicicletta elettrica. L'iniziativa rientra nella strategia dell'amministrazione comunale per incentivare una mobilità più sostenibile e ridurre il traffico veicolare in una delle aree di maggiore pregio ambientale del territorio. <Il servizio sta dando risultati molto positivi e i numeri del primo anno di attività lo dimostrano>, afferma l'assessore alla Mobilità Roberto Corbia. <Da luglio dello scorso anno a oggi sono stati percorsi oltre 60 mila chilometri, segno che cittadini e visitatori stanno scegliendo sempre più forme di mobilità sostenibile per i propri spostamenti. Proprio per questo abbiamo deciso di rafforzare il servizio nei mesi di maggiore affluenza con 50 biciclette elettriche aggiuntive e di sperimentare il collegamento tra Casa Gioiosa e Capo Caccia, offrendo un'opportunità concreta per raggiungere le Grotte lasciando l'auto nell'area di sosta>. Le 50 nuove e-bike, che portano a un raddoppio della flotta cittadina rispetto allo scorso anno, comprendono 20 biciclette destinate esclusivamente al percorso tra Casa Gioiosa e Capo Caccia. Novità anche sul fronte delle tariffe. I residenti nel Comune di Alghero potranno sottoscrivere un abbonamento mensile agevolato a 9,99 euro, contro i 14,99 euro previsti dalla tariffa ordinaria.

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