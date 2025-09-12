Cattedrale gremita a Sassari per l’ultimo saluto ad Alberto Chessa, il 55enne scomparso la scorsa settimana.

La comunità gremiale, quella dei supporter della Torres, amici e conoscenti, il sindaco Giuseppe Mascia, si sono stretti nel dolore alla famiglia di “Albertone”, persona molta nota in città e, in particolare, in centro storico.

Una cerimonia commovente, quella officiata nel duomo da don Eugenio Cavallo, tra i ricordi di chi lo conosceva e ha avuto modo di apprezzarne le doti di gentilezza e disponibilità.

All’uscita della chiesa l’addio del gruppo Nuova Guardia, sostenitore della squadra rossoblu, cofondato dallo stesso Chessa. «Siamo sempre con te/non ti lasceremo mai», questo uno dei cori intonati davanti al sagrato e al feretro del sassarese. Bara portata sulle spalle dai componenti del Gremio dei Calzolai, a cui Chessa apparteneva da sempre.

© Riproduzione riservata