«Peggio delle favelas». Questo dicono oggi diversi residenti di via Monteverdi, quartiere Santa Maria di Pisa di Sassari.

In effetti la situazione in cui sono costretti a vivere giornalmente non è certo delle migliori. Tra degrado, macchine bruciate mai ritirate, servizi che mancano o non funzionano (ma questa non è certo una novità) e abitazioni popolari da tempo prive di manutenzioni (di proprietà Area), la situazione della via, già drammatica, è peggiorata ulteriormente negli ultimi giorni. Anche dal punto di vista sanitario.

È infatti scoppiata una grande tubazione della fognatura e sinora nessuno è intervenuto per riparare. I liquami di scarico delle abitazioni vanno quindi a finire nel prato antistante alle case e per strada.

«Conviviamo con odori nauseabondi 24 ore su 24 - aggiungono i residenti -. Una situazione che abbiamo segnalato e che diventa sempre più insostenibile. Siamo praticamente barricati in casa, con le finestre sempre chiuse. Non è più possibile vivere in questo modo. Abbiamo paura - continuano - per la nostra salute e soprattutto per quella dei nostri figli. Che qualcuno intervenga al più presto, prima che la situazione sanitaria possa precipitare. Lasciando soprattutto perdere gli estenuanti conflitti di competenze».



© Riproduzione riservata