A Sassari un giovane vittima della droga: S.V, di 34 anni, residente in un quartiere popolare.

L'uomo è stato accompagnato in overdose al pronto soccorso di Sassari, ma per lui non c'è stato nulla da fare ed è deceduto nel pomeriggio, nonostante i disperati tentativi di rianimarlo.

Sempre questo pomeriggio un'altra persona è arrivata in overdose. Le sue condizioni sono gravi.



© Riproduzione riservata