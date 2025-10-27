Confermato Gian Mauro Nonnis, come presidente regionale dell’Anief, l’associazione nazionale di insegnanti e formatori. Si tratta di uno degli esiti del IV Congresso regionale della Sardegna, che si è tenuto nei giorni scorsi all’Hotel Pegasus di Sassari.

Gli obiettivi illustrati dai relatori sono diversi, come l’immissione in ruolo dei docenti idonei che hanno superato i concorsi Pnrr e degli specializzati in Sostegno, oppure il riconoscimento del ruolo dei collaboratori dei dirigenti scolastici, i cosiddetti “vicepresidi”, il diritto ai “buoni pasto” e ad un aumento degli stipendi che riporti in equilibrio le retribuzioni dei diversi ambiti lavorativi dei dipendenti dello Stato. Il presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico, davanti alla platea, ha sottolineato la necessità di unire i 1.300.000 docenti e Ata, per chiedere alla politica di gestire in un altro modo la scuola e i diritti di chi ci lavora. Oltre alla conferma di Nonnis, vi sono state le nomine del vicepresidente Antonello D’Amico di Cagliari e del presidente di Sassari Marcello Frau; poi Maria Antonietta Salis e Giacomo Cuscunà, presidenti rispettivamente di Nuoro e Oristano. Sono confermati i referenti regionali Mario Soma per gli Ata e Antonio Deiara per l’Ambito musicale e l’Afam.

© Riproduzione riservata