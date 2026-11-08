L’analisi del Regolamento sull'applicazione del contributo di sbarco sull' isola dell'Asinara, al centro della commissione consiliare permanente Politiche per lo Sviluppo e Promozione dell'Industria Turistica e Asinara del Comune di Porto Torres, presieduta da Rossella Mellino, e convocata per martedì 10 novembre alle 11 nella sala consiliare del palazzo di piazza Umberto I. Approvato con delibera del Consiglio comunale nel marzo del 2017, il Regolamento sull'applicazione del contributo di sbarco è corrisposto da ogni passeggero che sbarca sull'isola dell'Asinara, utilizzando vettori che offrono collegamenti di linea o mezzi aeronavali autorizzati che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali. La giunta comunale, che stabilisce ogni anno la tariffa da applicare per ogni stagione, ha confermato le aliquote pari a 2,50 euro per il periodo da ottobre al mese di maggio dell'anno successivo, mentre per il periodo compreso tra il primo giugno al 30 settembre, ovvero nella stagione estiva quando aumenta il flusso dei visitatori, una tariffa pari a 5 euro.

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