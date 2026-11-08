Si avvicina a Sassari la realizzazione degli orti urbani in via Washington/Fodazione Rockfeller.

Nei giorni scorsi il settore Ambiente del Comune ha affidato l’esecuzione dei lavori da 40mila euro dove, oltre alla manutenzione straordinaria, si daranno vita ai piccoli appezzamenti, cinque parcelle da 50 mq l’una circa. Dando così seguito, a distanza di circa due settimane, all’approvazione del progetto esecutivo da parte della giunta.

Le risorse provengono dall’Agenzia Laore che, come da legge regionale del 2025, le ha previste per l’“Attuazione dell’intervento di sostegno e di promozione per la realizzazione di orti urbani, collettivi, didattici e socioterapeutici”.

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