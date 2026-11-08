Le tecniche di conservazione dei cibi in epoca nuragica erano più raffinate di quello che si pensa comunemente. I segreti dell’alimentazione dei nuragici saranno al centro del terzo appuntamento con l’Associazione “Sardegna Terra di Nuraghi”, a Sassari, lunedì 9 novembre (Aula Magna Facoltà di Agraria, ore 18). L’incontro dal titolo “Mangiare e bere ai tempi dei nuraghi” vedrà la partecipazione di Mauro Perra, Direttore dei Musei archeologici di Villanovafranca, introdotto da Alessandro Arru, socio dell’Associazione.

Sicuramente i nuragici amavano i legumi, i cereali e le carni derivanti dall’allevamento, di certo facevano il formaggio e navigando via mare si nutrivano anche di prodotti ittici grazie allo scambio tra popolazioni dell’interno e popolazioni costiere.

Si tratta del terzo e ultimo appuntamento a Sassari dopo quelli del 5 e del 19 ottobre. Tutti gli incontri hanno unito divulgazione e dialogo, inseriti in un percorso condiviso che riconosce in questo straordinario lascito archeologico una risorsa viva, capace di rafforzare il legame con i territori e di contribuire allo sviluppo culturale e sociale, in una prospettiva di responsabilità e visione internazionale.

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