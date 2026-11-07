Una stagione estiva intensa, ricca di attività, entusiasmo e soddisfazioni. Lo Yacht Club Alghero archivia l'estate 2026 con un bilancio più che positivo, confermando la crescita continua della sua Scuola vela, che consente al sodalizio algherese di promuovere la cultura del mare e della vela.

A caratterizzare maggiormente la stagione appena trascorsa è stata la crescita della Scuola Vela, protagonista di un percorso che ha registrato, anche quest’anno, un incremento degli iscritti. Sempre più bambine e bambini, ragazzi e ragazze hanno scelto di avvicinarsi al mondo della vela, scoprendo uno sport capace di unire divertimento, formazione e rispetto per l'ambiente. La Scuola vela si conferma il fiore all'occhiello dello Yacht Club Alghero, che grazie all’attività del proprio Direttivo, che si avvale di istruttori e collaboratori validi, accompagna i giovani allievi in un'esperienza che va ben oltre le lezioni in mare.

Uno dei momenti più significativi dell’estate 2026 è stato sicuramente l’80esimo compleanno del Club, festeggiato con una conviviale nella sede del Porto alla presenza di tutti i soci e dei vari presidenti che si sono succeduti negli anni. Intanto, si guarda al futuro e si attende di capire in quale posizione della classifica nazionale annuale la scuola vela algherese si sia posizionata. L’ultimo risultato noto la vedeva 18esima

Di rilievo anche la partecipazione dello YCA alla premiazione dei Blue Marina Awards a Roma, alla Camera dei Deputati, in occasione dei quali il Porto di Alghero, dove il club opera attivamente, è stato premiato tra le eccellenze della portualità turistica italiana.

Il presidente Pier Paolo Carta dichiara: «Siamo profondamente grati ai nostri iscritti e alle loro famiglie che ci danno o riconfermano la fiducia. La nostra Scuola vela è davvero un punto di vanto per il club e siamo sicuri che ha davanti un futuro roseo, al di là delle classifiche nazionali dove ogni anno figuriamo bene. È stata un’altra estate lunga e ricca di esperienze e attività, l’estate dei nostri 80 anni. Ma è stato anche l’anno del terzo riconoscimento per il porto di Alghero ai Blue Marina Award al quale eravamo presenti come realtà attiva dell’approdo algherese. Ringrazio tutto il direttivo che insieme a me lavora alacremente per far si che il club esprima al meglio le sue potenzialità».

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