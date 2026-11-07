Un laboratorio di xilografia inaugurato a Porto Torres appena tre anni fa, uno scrigno di arte, precisione e opere di valore internazionale. All’interno si respira la passione di Giovanni Dettori, artista xilografo di Porto Torres e docente dell’Accademia delle Belle arti di Sassari. In quelle quattro mura ha presentato il menabò di “Nunc est bibendum” il primo libro d'arte ideato e realizzato dal suo Laboratorio con l’artista Alice Patteri che, con entusiasmo e dedizione, ha composto i testi a mano, un progetto che unisce la stampa a caratteri mobili alla xilografia originale.

A presentare la nuova opera è stato lo storico dell'arte Gianfranco Schialvino, alla presenza del sindaco Massimo Mulas e dell’assessora Maria Bastiana Cocco, e ha visto gli interventi della professorezza Elena Molla, del sindaco di Olzai Angelo Loddo e dell' ex sindaca Maria Maddalena Agus.

Presenti anche con le loro opere gli allievi dell'Accademia di belle arti "Albertina" di Torino, coinvolti nel progetto Spazi d'arte della Fondazione Elisabetta Viarengo Miniotti e gli allievi ed ex dell'Accademia di belle arti "M.Sironi" di Sassari e del Laboratorio xilografico Dettori che hanno realizzato le xilografie presenti nel volume.

Durante la presentazione è stato illustrato il lavoro svolto che aiuta a capire come nasce un libro d’arte, insieme ai tanti volumi provenienti da diverse parti del mondo, in particolare Germania, Cina, Italia e appartenenti a periodi storici diversi, con il contributo di Ivan Pengo, Marcela Miranda, Stamperia Corvinus Presse di Berlino, Man Zhuang, Nanhao Yang.

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