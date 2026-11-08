Nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale guidata da Maria Lucia Tirotto ha partecipato all’incontro tecnico che si è svolto a Roma il 30 ottobre e ha dato ufficialmente avvio alla campagna Bandiera Blu 2027. Erano presenti circa 350 rappresentanti dei Comuni già fregiati del vessillo e tutte quelle amministrazioni che hanno iniziato il percorso di sostenibilità impostato al miglioramento continuo del Programma internazionale Bandiera Blu della Fee (Foundation for environmental education). Durante l’incontro sono state presentate le novità per il 2027 e affrontati diversi temi, con particolare attenzione alla sicurezza e al salvamento dei bagnanti, ai Piani collettivi di salvataggio e al valore delle Aree marine protette. A rappresentare Castelsardo c’era il consigliere comunale Alessandro Pinna che sta seguendo gli adempimenti relativi al Piano di azione per la sostenibilità con cui argomentare e documentare le azioni in corso e in programma nel triennio 2025-2028. Una delle prime scadenze per consegnare i primi dati di monitoraggio 2026 è fissata a breve e l’amministrazione è quindi al lavoro per far sventolare le bandiere blu nelle spiagge anche il prossimo anno. «La bandiera blu non è soltanto un riconoscimento – commenta il consigliere Pinna – ma un impegno concreto verso la tutela del mare, la sostenibilità ambientale, la qualità dei servizi e la valorizzazione delle nostre coste. Ottenere e mantenere questo riconoscimento significa lavorare durante tutto l’anno per rendere il territorio sempre più qualificato, accogliente e sostenibile».

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