Una violenza senza senso a Sassari. Ieri sera alle 21.30 un 19enne è stato aggredito alle spalle da tre sconosciuti all’altezza di via Kennedy nel quartiere di Latte Dolce.

«Aveva messo la chiave nel cancello di casa e gli hanno chiesto una sigaretta - riferisce il padre del giovane - Appena ha risposto di no lo hanno colpito».

Un pugno da sinistra che gli fa saltare due denti e uno da destra che gli devasta la mascella. Cinque le fratture scomposte e lunedì il ragazzo subirà un intervento chirurgico maxillo-facciale per ricomporle.

Al gesto brutale non è seguita una rapina, il furto del cellulare e del portafogli, ma “solo” la distruzione delle cuffie che portava con sé. «Per loro è stato un puro divertimento», afferma il padre, molto scosso, che ricorda come il figlio non avesse mai visto prima nessuno dei tre. «Ci sentiamo distrutti dentro», commenta. Intanto sull’episodio indagano i carabinieri.

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