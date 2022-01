Ieri sera a Sassari in via Principessa Jolanda grande preoccupazione tra i residenti per una fuga di gas dalla rete di distribuzione di aria propanata. Dopo varie sollecitazioni dei cittadini sono intervenuti polizia locale e vigili del fuoco, che hanno interdetto il tratto di strada interessato sino alle ore 22, cioè sino a quando il guasto è stato riparato dai tecnici di Medea, l'azienda che si occupa a Sassari della distribuzione del gas.

"Si è trattato di una lieve perdita appena sotto il manto stradale - fanno sapere dalla Società - I nostri tecnici sono intervenuti prontamente e hanno messo in sicurezza la tubazione, che per maggiore garanzia verrà sostituita la prossima settimana. Vogliamo rassicurare i cittadini ed in particolar modo i residenti della zona: ora non c'è nessun pericolo".

