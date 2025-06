Impianti mai installati e rate alla finanziaria da pagare, con importi che arrivano anche a 40mila euro. Danno e beffa per le vittime del filone sassarese e gallurese della presunta maxi truffa del fotovoltaico. Si parla dell’inchiesta condotta dalla Procura di Cagliari e riguardante i contratti delle società Fototermico Italia Srl, Capital Invest srl, Isola Solare, srl e Easy Home srl. Sono furibondi i clienti delle aziende che avrebbero operato anche nel Nord Sardegna e che ora sono nel mirino della Guardia di Finanza.

Non si tratta solo solo di presunto mancato versamento dei fondi europei, rimborso sino all’85 per cento della spesa sostenuta, e degli incentivi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e dall’Enea. Nel Sassarese e in Gallura, infatti, le presunte vittime lamentano la mancata attivazione degli impianti, dopo la stipula di contratti con impegni di pagamento (attraverso finanziarie). I firmatari delle denunce sono rappresentati dagli avvocati Mariano Mameli, Lia Casu, Gianfranco Grussu e Filippo Orecchioni.

I legali dicono: «Stiamo attendendo di conoscere gli esiti di questa indagine. Le persone che assistiamo hanno ricevuto una staffa o un pannello. Non hanno mai visto in funzione l’impianto fotovoltaico, anzi, per essere precisi, non hanno proprio visto l’impianto».

Avendo stipulato i contratti con le finanziarie per anticipare gli importi, i clienti della Fototermico Italia Srl e delle altre società sotto inchiesta non hanno scampo, devono pagare gli impianti che non hanno.

I reati ipotizzati sono l’associazione a delinquere, la truffa e l’auto riciclaggio. Il Tribunale del Riesame di Cagliari ha di recente dissequestrato quasi un milione di euro, denaro restituito agli indagati. Le presunte vittime sono amareggiate perché le prime denunce risalgono al 2020 e solo ora sono arrivati i primi provvedimenti.

