Le forti raffiche di vento hanno creato disagi e provocato danni in alcune zone della provincia di Sassari. Sono stati una trentina gli interventi eseguiti, nella notte e questa mattina, dai Vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari che, in collaborazione con le squadre partite dai vari distaccamenti del territorio, hanno risposto alle richieste di soccorso a causa del maltempo.

Sulla strada provinciale 48, in località Lu Padru, la squadra di Sassari è intervenuta intorno alle 2 della notte per caduta alberi sulla carreggiata, mentre in seguito sulla statale 200 (al km 17) sono stati i barracelli di Sorso ad intervenire per primi, allertando il 115 per rimuovere gli arbusti che hanno creato intralcio alla circolazione.

Danni e disagi, per fortuna senza feriti, anche nella città di Sassari, dove si sono registrati interventi per la caduta di alberi e pali divelti: in via Luna e Sole una pianta pericolante ha invaso la strada, mentre a PortoTorres, in località Li Piano è crollato un palo Telecom.

