L’allarme
06 settembre 2025 alle 11:53
Sassari, forte odore di gas in via Cottoni e OrianiStanno intervenendo i vigili del fuoco
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Forte odore di gas nelle vie Cottoni e Oriani di Sassari. In questo momento stanno intervenendo i vigili del fuoco nella zona, insieme a Medea, per capire da dove provenga la perdita.
Italgas/Medea riferisce che le sue reti risultano integre e senza alcuna dispersione. I vigili del fuoco, e gli operatori dell’azienda, continuano in ogni caso nei controlli.
© Riproduzione riservata