Forte odore di gas nelle vie Cottoni e Oriani di Sassari. In questo momento stanno intervenendo i vigili del fuoco nella zona, insieme a Medea, per capire da dove provenga la perdita. 

Italgas/Medea riferisce che le sue reti risultano integre e senza alcuna dispersione. I vigili del fuoco, e gli operatori dell’azienda, continuano in ogni caso nei controlli.

