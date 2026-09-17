Allestita stamattina a Sassari, nella Sala Sciuti della Città Metropolitana, la camera ardente per Pietrino Soddu, deceduto ieri a 97 anni.

Tante le persone venute a salutare il politico, nato a Benetutti nel 1929 e che, negli anni, ha ricoperto per 7 volte l'incarico di presidente della Regione Sardegna oltre a essere stato deputato dal 1983 al 1994. Ma si tratta di citazioni parziali rispetto a una vita dedicata alle istituzioni da parte dell'esponente della democrazia cristiana prima e del partito popolare poi.

Tra i presenti per l'occasione nel Palazzo della Provincia, ente peraltro guidato da Soddu per un quinquennio negli anni '90, l'ex ministro dell'Interno Beppe Pisanu, l'ex Commissario straordinario del Comune e della Provincia di Sassari Guido Sechi, l'attuale sindaco del capoluogo turritano e della Città Metropolitana, Giuseppe Mascia e il presidente del Tribunale di Sassari Antonio Spano.

La cerimonia funebre si terrà alle 16 nella chiesa di Mater Ecclesiae.

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