Stintino allunga l'estate: a Pozzo San Nicola la Sagra della pecoraL'evento della Pro Loco punta a valorizzare la frazione e a rispondere al boom di visitatori fuori stagione. Il programma prevede degustazioni e musica fino a tarda notte
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Pozzo San Nicola, frazione di Stintino, si prepara ad ospitare la Sagra della pecora, in programma sabato 19 settembre dalle ore 19 con degustazione aperta a tutti. In occasione dei Festeggiamenti in onore di San Nicola, la Pro Loco Stintinese vi aspetta per una serata dedicata ai sapori della tradizione, alla musica e alla voglia di stare insieme.
Il ricavato delle offerte contribuirà a sostenere le attività e le iniziative della Pro Loco Stintinese. Dalle 21.30 è prevista l’iniziativa “Ballando in Piazza” con Alessio Pinna e Antonio Tanca: liscio, balli di gruppo e latino. Una festa di paese autentica, fatta di tradizione, condivisione e comunità. L'evento si inserisce nel ricco calendario della estate stintinese, con l'obiettivo di destagionalizzare gli eventi per offrire momenti di condivisione e attrattività anche nei giorni di chiusura della stagione, con proposte che investono pure i mesi di ottobre e novembre. L'incremento del numero di turisti a fine settembre, impone all'amministrazione comunale una programmazione diversa in grado di rispondere alle esigenze dei visitatori e degli stessi residenti e al contempo di valorizzare anche la frazione di Pozzo San Nicola.