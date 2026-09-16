Pozzo San Nicola, frazione di Stintino, si prepara ad ospitare la Sagra della pecora, in programma sabato 19 settembre dalle ore 19 con degustazione aperta a tutti. In occasione dei Festeggiamenti in onore di San Nicola, la Pro Loco Stintinese vi aspetta per una serata dedicata ai sapori della tradizione, alla musica e alla voglia di stare insieme.

Il ricavato delle offerte contribuirà a sostenere le attività e le iniziative della Pro Loco Stintinese. Dalle 21.30 è prevista l’iniziativa “Ballando in Piazza” con Alessio Pinna e Antonio Tanca: liscio, balli di gruppo e latino. Una festa di paese autentica, fatta di tradizione, condivisione e comunità. L'evento si inserisce nel ricco calendario della estate stintinese, con l'obiettivo di destagionalizzare gli eventi per offrire momenti di condivisione e attrattività anche nei giorni di chiusura della stagione, con proposte che investono pure i mesi di ottobre e novembre. L'incremento del numero di turisti a fine settembre, impone all'amministrazione comunale una programmazione diversa in grado di rispondere alle esigenze dei visitatori e degli stessi residenti e al contempo di valorizzare anche la frazione di Pozzo San Nicola.

© Riproduzione riservata