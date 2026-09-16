Sono in fase di conclusione i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido comunale da 60 posti situato in via Livatino, in zona C3 a Porto Torres. La giunta, guidata dal sindaco Massimo Mulas, dopo aver dato il via libera al progetto definitivo esecutivo per realizzare l’opera, del valore di 2,6 milioni di euro finanziata con risorse Pnrr, è pronta ad inaugurare la struttura che offrirà spazi sicuri e stimolanti per bambine e bambini promuovendo il loro sviluppo sociale e cognitivo in un ambiente confortevole e accessibile.

La struttura è disposta su un unico livello dimensionata per 60 bambini suddivisi in tre sezioni: sezione lattanti per 16 bambini, sezione semidivezzi per 22 bambini e sezione divezzi per 22 bambini. Il contributo per gli arredi è concesso a fondo perduto ed è pari a 2000 euro a bambino per 118 posti complessivi. Gli spazi della nuova scuola d’infanzia saranno organizzati in blocchi funzionali con un'area didattica e ambienti dedicati all'apprendimento e alle attività psicomotorie, una zona destinata ai servizi generali comprensiva di cucina, mensa, lavanderia e uffici amministrativi e un settore per le attività quotidiane come il pranzo e il riposo.

Il fabbricato, nel suo complesso, rispetta le caratteristiche fondamentali per l’abbattimento delle barriere architettoniche e gli spazi destinati alle attività, in conformità alle normative vigenti, sono superiori a 5,5 mq per ciascun bambino. Gli ambienti, inoltre, sono adeguatamente dimensionati, illuminati e aerati con luce e ventilazione naturale e sono progettati per spronare i primi approcci sociali, di interazione, gioco e apprendimento. L'area esterna dell'asilo è caratterizzata da spazi verdi e da zone attrezzate con pavimentazione antitrauma e un giardino multiuso per attività didattiche all'aperto.

L'accesso all'edificio avverrà attraverso percorsi pedonali con spazi per la sosta dei passeggini e una hall con filtro termico che permette l’adattamento tra l’ambiente esterno e quello interno. Inoltre è stato realizzato un ampio parcheggio con una pavimentazione in autobloccanti inerbiti per una migliore gestione delle acque meteoriche e un maggiore benessere ambientale.

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