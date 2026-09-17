Rischio tragedia in uno dei locali di Castelsardo, chiuso per prevenire lo stesso dramma come quello accaduto, la notte di Capodanno, nel locale di Crans-Montana in Svizzera.

Privo della documentazione antincendio, a seguito di ispezioni della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, il locale è stato chiuso prima di un evento che avrebbe richiamato centinaia di giovani. Un’attività di controllo congiunta con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro per garantire il rispetto delle prescrizioni e dei requisiti di sicurezza previsti per i locali di pubblico spettacolo.

L’azione di prevenzione, tenuto conto dei tragici eventi verificatisi a Crans-Montana, assume particolare rilievo per la tutela dell’incolumità delle persone, soprattutto in occasione di iniziative caratterizzati dalla presenza di un elevato numero di giovani. Gli uomini della Polizia amministrativa della Questura di Sassari, insieme ai caschi rossi del Comando provinciale di Sassari, hanno effettuato un controllo mirato ad un noto esercizio pubblico situato nel comune di Castelsardo, dove era stata programmata una serata di intrattenimento dove erano attesi centinaia di giovani.

Mancava, però, un requisito di sicurezza fondamentale, ovvero il titolo abilitativo previsto ai fini della sicurezza antincendio. Quindi la decisione per una chiusura temporanea in attesa di regolarizzare la situazione di sicurezza.

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