Nei comuni di Bonorva e Thiesi arriva una nuova pediatra, un servizio disposto dalla Asl di Sassari nell’ambito territoriale 1 del Distretto di Alghero, del Coros, del Villanova e del Meilogu. Si tratta di Elisa Pala che svolgerà l’attività, cominciata ieri in entrambi comuni, con un incarico di titolarità del servizio di pediatra di libera scelta. La dottoressa Pala riceverà i suoi pazienti nell’ambulatorio della Casa di Comunità di Bonorva, in corso Vittorio Emanuele, al II piano (locali Guardia Medica), nelle giornate di martedì e venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 e giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30, e nell’ambulatorio della Casa di Comunità di Thiesi, in viale Madonna di Seunis 35, al I piano, il lunedì, dalle ore 15.30 alle 17.30 e il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30. Trattandosi di incarico di titolarità, dalla giornata di ieri, i pazienti assegnati all’incaricata provvisoria, Caterina Zanza, dovranno effettuare nuovamente la scelta del medico. A partire da ieri, 16 settembre, è possibile collegarsi al portale web di scelta del medico: https://zente.sardegnasalute.it/, presentarsi negli uffici per la Scelta e revoca del Medico del Distretto di Alghero, presso la Casa di Comunità di Bonorva e quella di Thiesi, muniti di documento di identità del genitore e della tessera sanitaria del minore

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