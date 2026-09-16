Malviventi portano a segno la truffa del "finto carabinieri" ad Osilo, ai danni di un’anziana della frazione di San Lorenzo.

È successo lunedì mattina quando la pensionata ha ricevuto una telefonata da una falsa comandante dei carabinieri facendo credere alla vittima che sarebbe stata arrestata a causa di un suo presunto coinvolgimento in vicende accadute in passato. Quindi per evitare il carcere avrebbe dovuto consegnare, in caserma, tutto l'oro custodito in casa.

Dato che la pensionata non era in grado di muoversi, la finta comandante ha proposto di inviare un incaricato direttamente a domicilio. Quindi la donna, spaventata, ha raccolto i suoi preziosi in una tovaglia ed ha atteso che bussassero alla porta.

L’uomo che si è presentato alla porta ha anche fotografato i gioielli. In quel momento l’anziana si è accorta che c’era qualcosa di strano. L’uomo improvvisamente gli ha strappato i preziosi di mano, spingendola violentemente a terra, prima di darsi alla fuga a bordo di un'auto di colore nero.

I carabinieri della stazione di Osilo sono riusciti a recuperare parte della refurtiva e alcuni oggetti lasciati sul posto dal rapinatore. Quanto recuperato è stato sottoposto a sequestrato e inviato ai militari del Ris.

© Riproduzione riservata