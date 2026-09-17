Open Day allo scavo megalitico di Concas a Perfugas, dove grazie all’iniziativa “La scienza in diretta: scavi archeologici aperti”, sabato 19 settembre è in programma una visita speciale. In occasione dei pre-eventi di Sharper– Notte Europea dei Ricercatori 2026, il Comune di Perfugas e l’Università di Sassari (UNISS) invitano le persone a scoprire da vicino i segreti del passato nell'Area megalitica di Concas.

Per la prima volta, le porte del cantiere di scavo si aprono al pubblico per mostrare in tempo reale il lavoro sul campo di archeologi, ricercatori e studenti del Dipartimento di Storia, Scienze Umane e della Formazione.

Le visite guidate si svolgeranno in tre turni disponibili alle ore 10, 10.40 e 11.20, con prenotazione obbligatoria. Sono infatti stati avviati i lavori che prevedono un importante intervento di valorizzazione dell'area archeologica. Le attività di ricerca sul campo dell’Università di Sassari a Perfugas, erano state avviate nel 2022 e coordinate dalla professoressa Maria Grazia Melis, e affiancano gli obiettivi scientifici e didattici, finalità legate alla terza missione attraverso attività di Public Archaeology. Nel mese di settembre, infatti, è stata programmata la prima campagna di scavo nell’area megalitica di Concas.

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