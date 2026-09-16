Rifiuti abbandonati in uno degli angoli più suggestivi della costa nord-occidentale della Sardegna. Il Comitato Suolo Pubblico Bene Comune denuncia il degrado ambientale lungo la litoranea Alghero-Bosa, la strada panoramica che nel 2013 venne candidata a Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. La segnalazione riguarda in particolare il parcheggio al chilometro 2,5 della provinciale 105, dove sono stati abbandonati rifiuti di diversa natura. Uno spettacolo desolante in un contesto paesaggistico di straordinario valore, tra le rocce rosse di trachite, la macchia mediterranea e il mare che si apre verso Capo Caccia. Un territorio che ospita anche le colonie di grifoni, simbolo della biodiversità di questo tratto di costa. «Se il sole tramonta a occidente, l'inciviltà non tramonta mai», osserva il Comitato, richiamando l'attenzione su un fenomeno che deturpa un patrimonio ambientale appartenente all'intera collettività. Il Comitato chiede ora un intervento immediato di bonifica e rimozione dei rifiuti, accompagnato però da misure drastiche per impedire il ripetersi degli abbandoni. Per esempio l’installazione di un sistema di videosorveglianza, collegato alle centrali operative degli organi di controllo. Purtroppo non è la prima volta che succede. Serve un presidio costante, per tutelare la panoramica che si snoda per 45 km regalando a residenti e ospiti straordinaria bellezza.









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