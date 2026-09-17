La storia di Giovanni Nuvoli e i grandi interrogativi sulla dignità della persona, sulla sofferenza e sul diritto all’autodeterminazione. Sono i temi al centro della presentazione del libro “Quegli occhi che urlavano” di Maddalena Soro, in programma venerdì 18 settembre, alle 18, a Villa Maria Pia, sede del Consiglio comunale di Alghero.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Alghero, con il patrocinio del Comune, sarà l’occasione per ripercorrere una vicenda umana intensa che, a distanza di anni, continua a sollevare interrogativi etici, giuridici e sociali. Alla presentazione interverranno, insieme all’autrice, Carla Fundoni, presidente della Commissione Sanità e Politiche sociali del Consiglio regionale della Sardegna e firmataria della legge regionale sul fine vita, e il professor Mario Oppes, esperto di etica medica e bioetica.

A moderare l'incontro sarà la giornalista Daniela Preziosi, inviata parlamentare del quotidiano Domani. Non sarà soltanto la presentazione di un libro, dunque, ma un momento di confronto aperto e plurale su temi che interrogano la coscienza civile e le istituzioni, attraverso una storia che conserva ancora oggi una forte attualità.

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