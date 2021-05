È terminata ieri sera a Sassari "Tende in piazza", la manifestazione inscenata in Piazza d'Italia da numerosi commercianti sassaresi e non. Un centinaio di tende per tre giorni, da mercoledì a ieri sera, hanno fatto da corollario al famoso grande salotto cittadino. Ristoratori, baristi, ambulanti, titolari di piccole e medie attività commerciali hanno protestato contro le misure anti Covid intraprese dal Governo, soprattutto per quanto riguarda gli orari di chiusura, ma anche per i ristori e il contributo sugli affitti.

Sono stati tre giorni di dibattiti, flash mob e discussioni. La protesta ha anche avuto echi nazionali. Ieri sera il commiato. "Ma è solo un arrivederci - sottolinea Daniele Deiana, uno dei promotori principali dell'iniziativa - il comitato Tende in piazza infatti non smobilita e ci renderemo protagonisti di altre iniziative nei prossimi giorni. Siamo soddisfatti e orgogliosi di come siano andate le cose. Abbiamo posto al centro del dibattito la necessità della ripartenza di tutte le attività commerciali. Non si può chiudere per sempre".

Ieri sera, prima del rompete le righe, sono intervenuti e hanno portato solidarietà ai commercianti esponenti di Istituzioni e di tutti gli schieramenti politici, da destra a sinistra. I manifestanti, dopo la conclusione della tre giorni, hanno pulito per bene la Piazza, che già da ieri notte è tornata austera e solitaria, come capita da oltre un anno in questo triste periodo di pandemia.

