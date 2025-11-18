Coltelli ed eroina. Ieri in centro storico a Sassari i carabinieri della sezione operativa hanno arrestato un 35enne nigeriano accusato di detenzione e spaccio di droga e di resistenza a pubblico ufficiale. I militari sorvegliavano l'uomo, che ha diversi precedenti specifici e anche una condanna, e sono intervenuti al momento della cessione.

Questi, prima di essere immobilizzato, ha minacciato di accoltellare i carabinieri e poi di accoltellarsi a sua volta. La successiva perquisizione ha fatto emergere la presenza di diversi dosi di eroina in una calza e di cocaina, oltre a una piccola somma di denaro. Il 35enne è stato condotto oggi in tribunale a Sassari per la convalida di rito dove ha detto di non aver capito che aveva di fronte i carabinieri.

Il pm Giovanni Dore ha chiesto per l'indagato, difeso dal legale Giuseppe Onorato, la custodia cautelare in carcere. La giudice Monia Adami ha disposto l'obbligo di firma e convalidato l'arresto.



