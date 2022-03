Perseguitava la ex compagna con minacce e foto. Un uomo di 50 anni, residente in uno dei paesi nella provincia di Sassari, è stato condannato a due anni e 8 mesi di reclusione per il reato di stalking.

La donna, assistita dagli avvocati Claudio Mastrandrea e Antonella Spanu, ha raccontato davanti al giudice che gli atti persecutori si sono susseguiti per mesi rendendo difficile la sua vita e quella dei suoi due figli avuti dallo stalker.

Un comportamento ossessivo divenuto pericoloso, al punto che in una occasione l’uomo era entrato nella camera da letto della sua ex donna e l’aveva fotografata assieme al nuovo compagno.

Telefonate, messaggi, e post su Facebook in cui le minacce erano rivolte anche al fidanzato della ex compagna. Atteggiamenti che avevano portato all’esasperazione la donna, tanto da costringerla a presentare denuncia alla Procura.

© Riproduzione riservata