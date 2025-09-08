Cambio alla guida di Italia Nostra per la sezione di Sassari. È Maria Margherita Petri la neo presidente, laureata in Lettere e Filosofia all’Università di Cagliari, con alle spalle una lunga esperienza di impegno culturale e d’insegnamento presso vari Istituti medi superiori delle province di Cagliari e Sassari come docente di Lettere. Nell’ambito della sua attività professionale ha condotto con i suoi allievi specifiche ricerche su temi inerenti la storia e l’ambiente. Il nuovo corso, per la dottoressa Petri, dovrà basarsi sul rilancio dei rapporti di collaborazione tra le associazioni ambientaliste storiche, e sull’esigenza di aprirsi alle istanze e alle sensibilità del variegato mondo delle aggregazioni di base e dei comitati, e alle giovani generazioni affinché vengano coinvolte sui temi della salvaguardia dell’ambiente e della tutela e promozione dei Beni Culturali.

L’associazione continuerà il dialogo con le istituzioni e le amministrazioni locali e regionali per cercare soluzioni efficaci e condivise alle numerose criticità che affliggono i territori del Nord Sardegna. Assieme alla elezione della presidente, il direttivo ha conferito anche gli incarichi gli incarichi di vicepresidente a Mauro Gargiulo, di segretario a Giovanni Marras, di Tesoriere a Mario Budroni. Termina così un periodo di difficoltà e di transizione della storica sezione di Italia Nostra, che ha coinciso inoltre con la scomparsa del compianto geometra Antonello Cugia, uno dei suoi fondatori e presidente per diverse consiliature. Oggi la ricostituita sezione conta sul sostegno di un folto gruppo di soci e ha ripreso a intervenire su importanti temi ambientali e urbanistici che interessano diverse realtà del Nord Sardegna.

