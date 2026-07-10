Droga nelle supposte. Il 30enne nigeriano, arrestato ieri a Sassari dalla polizia locale, aveva nascosto con accuratezza, nella propria abitazione in centro storico, 30 grammi di cocaina ed eroina.

Gli agenti lo avevano fermato mentre si aggirava per via San Donato e, avendo già subito tempo fa un arresto per spaccio, hanno deciso di fermarlo. La perquisizione in casa ha dato i suoi frutti una volta scoperto il nascondiglio della droga, che si trovava dietro un elettrodomestico.

Lì sono state trovate le dosi, celate in varie forme e persino in supposte. Oggi in tribunale a Sassari l'uomo ha presenziato all'udienza di convalida difeso dall'avvocato Giuseppe Onorato. La giudice Sara Pelicci, come chiesto dal pm Andrea Giganti, ha disposto la misura del carcere a Bancali.



© Riproduzione riservata