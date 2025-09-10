Continuano le ricerche di Willliam Manca, il 45enne sassarese scomparso ormai da cinque giorni. L’uomo, visto per l’ultima volta a Campanedda sabato 6 settembre, vive in centro storico da sempre con la madre e i fratelli. Proprio la mamma ha lanciato ieri un appello sui social rivolgendosi al figlio. «Dammi una risposta, chiamami. Ti stiamo aspettando, tutti quelli che ti vogliono bene. Torna a casa».

Queste alcune delle frasi pronunciate dalla donna e che sembrano quasi suggerire un allontanamento volontario. Ma al momento i carabinieri non escludono alcuna ipotesi sulle ragioni dell’improvvisa sparizione dell’uomo, definito da tutti molto tranquillo, e che potrebbe magari aver avuto un malore.

Tra l’altro lui stesso aveva annunciato, sabato scorso, di volersi recare a Campanedda dove è arrivato, non si sa se accompagnato in auto o con altri mezzi, ed è stato visto dai presenti. Poi il buio. Il suo cellulare è stato agganciato per l’ultima volta nella zona di Li Punti e San Giovanni e l’impegno di militari, di vigili del fuoco, soccorso alpino speleologico, barracelli, e degli altri operatori si è concentrato negli ultimi giorni nell’area. Il telefonino rimane comunque spento e non è dato sapere che fine abbia fatto, allo stesso modo di William, volatilizzato nel nulla senza un perché.

