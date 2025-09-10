Sassari, dopo 5 giorni nessuna traccia di William Manca. La madre: «Torna a casa»L’appello della donna sembra suggerire un allontanamento volontario, ma i carabinieri non escludono alcuna ipotesi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Continuano le ricerche di Willliam Manca, il 45enne sassarese scomparso ormai da cinque giorni. L’uomo, visto per l’ultima volta a Campanedda sabato 6 settembre, vive in centro storico da sempre con la madre e i fratelli. Proprio la mamma ha lanciato ieri un appello sui social rivolgendosi al figlio. «Dammi una risposta, chiamami. Ti stiamo aspettando, tutti quelli che ti vogliono bene. Torna a casa».
Queste alcune delle frasi pronunciate dalla donna e che sembrano quasi suggerire un allontanamento volontario. Ma al momento i carabinieri non escludono alcuna ipotesi sulle ragioni dell’improvvisa sparizione dell’uomo, definito da tutti molto tranquillo, e che potrebbe magari aver avuto un malore.
Tra l’altro lui stesso aveva annunciato, sabato scorso, di volersi recare a Campanedda dove è arrivato, non si sa se accompagnato in auto o con altri mezzi, ed è stato visto dai presenti. Poi il buio. Il suo cellulare è stato agganciato per l’ultima volta nella zona di Li Punti e San Giovanni e l’impegno di militari, di vigili del fuoco, soccorso alpino speleologico, barracelli, e degli altri operatori si è concentrato negli ultimi giorni nell’area. Il telefonino rimane comunque spento e non è dato sapere che fine abbia fatto, allo stesso modo di William, volatilizzato nel nulla senza un perché.