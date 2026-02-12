Sanguinosa aggressione poco dopo le 8 del mattino nel negozio di abbigliamento “Fashion Center” a Sassari, all’angolo tra via Rockefeller e viale Italia.

Secondo le prime informazioni, una donna di nazionalità cinese, titolare del negozio, è stata ferita con un coltello alle mani durante un tentativo di rapina.

È accaduto intorno alle 8 del mattino di giovedì, quando un uomo di 62 anni, in evidente stato di alterazione è entrato nel negozio armato di coltello, iniziando a mettere a soqquadro gli scaffali. Nei momenti di caos la donna è stata colpita alla mano, mentre il 62enne si è ferito a una gamba nel tentativo di fuggire.

Poi l’arrivo sul posto della Polizia di Stato e della Scientifica. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale in codice giallo, l’uomo è stato invece ricoverato in codice rosso.

