Sassari, tentata rapina finisce nel sangue: due feritiUna donna in codice giallo, più grave un 62enne che ha fatto irruzione in un negozio con un coltello e si è colpito da solo mentre fuggiva
Sanguinosa aggressione poco dopo le 8 del mattino nel negozio di abbigliamento “Fashion Center” a Sassari, all’angolo tra via Rockefeller e viale Italia.
Secondo le prime informazioni, una donna di nazionalità cinese, titolare del negozio, è stata ferita con un coltello alle mani durante un tentativo di rapina.
È accaduto intorno alle 8 del mattino di giovedì, quando un uomo di 62 anni, in evidente stato di alterazione è entrato nel negozio armato di coltello, iniziando a mettere a soqquadro gli scaffali. Nei momenti di caos la donna è stata colpita alla mano, mentre il 62enne si è ferito a una gamba nel tentativo di fuggire.
Poi l’arrivo sul posto della Polizia di Stato e della Scientifica. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale in codice giallo, l’uomo è stato invece ricoverato in codice rosso.
