Contatti costanti e una soluzione temporanea all’orizzonte per garantire la piena operatività del presidio dei vigili del fuoco. L’Amministrazione comunale e il Comando provinciale sono al lavoro da giorni per individuare la migliore sistemazione alternativa che consenta di eseguire gli interventi necessari nell’attuale caserma di via Napoli senza interrompere il servizio.

Il sindaco Raimondo Cacciotto, in accordo con il Comando provinciale guidato dall’ingegner Emanuele Gissi, ha disposto una serie di sopralluoghi con i tecnici comunali per verificare alcuni locali nella disponibilità dell’ente, da destinare a sede temporanea. Lo spostamento provvisorio sarebbe funzionale all’esecuzione dei lavori di manutenzione indispensabili per superare le criticità riscontrate nella struttura attuale.

Sul tavolo anche le risorse economiche: il Comune ha già individuato 90mila euro da destinare agli interventi nella caserma di via Napoli. Le ipotesi sono in questi giorni al vaglio congiunto di Comune e Comando dei vigili del fuoco.

L’obiettivo è individuare a breve la soluzione più idonea per assicurare continuità operativa al presidio e, nel frattempo, consentire l’avvio dei lavori. Il tema era già stato affrontato nel corso di un incontro istituzionale a Porta Terra, nel mese di gennaio, tra il sindaco Cacciotto e il comandante Gissi.

Un confronto, fanno sapere dagli uffici comunali, a cui ora stanno seguendo atti concreti, nel tentativo di chiudere rapidamente una vicenda che riguarda da vicino la sicurezza della città.

