A sette mesi dall’attivazione della Linea urbana n. 9, ATP S.p.A. presenta i primi risultati di esercizio e annuncia un nuovo potenziamento del servizio, frutto di un’attenta attività di monitoraggio dei flussi e di un confronto costante con il Comune di Sassari.

La Linea 9 è stata progettata per rafforzare il collegamento tra il centro cittadino e la zona economica di Predda Niedda, contribuendo a ricucire parti della città che, pur strettamente connesse dal punto di vista funzionale, necessitavano di un servizio pubblico diretto e strutturato. Il tracciato consente di collegare il centro urbano con i quartieri di Monte Rosello, Latte Dolce e Santa Maria di Pisa, fino a raggiungere Predda Niedda, migliorando l’accessibilità quotidiana ai luoghi di lavoro, ai servizi e alle attività economiche.

I dati confermano una crescita costante dell’utenza: dai circa 230 passeggeri giornalieri registrati nel primo periodo di attivazione si è passati progressivamente a una media di circa 350 passeggeri al giorno nel mese di dicembre, segno di un servizio sempre più riconosciuto e utilizzato. Alla luce di questi risultati, si è deciso di estendere il percorso fino alla rotatoria del mercato ortofrutticolo. L’intervento comporta un allungamento di oltre un chilometro per ciascuna corsa.

«La Linea 9 dimostra quanto sia importante progettare il trasporto pubblico partendo dai dati e dall’osservazione dei comportamenti reali di mobilità. Il potenziamento del servizio non è un intervento isolato, ma parte di un percorso di miglioramento continuo che punta a rendere il trasporto pubblico uno strumento capace di connettere in modo efficace la città con le sue aree funzionali, accompagnando i cambiamenti in atto e rispondendo alle esigenze quotidiane di cittadini e cittadine, lavoratori e lavoratrici», dichiara Alessandro Zara, Presidente di ATP S.p.A.

Per il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia «il potenziamento di questa linea, che collega il centro cittadino con alcuni quartieri più periferici e con Predda Niedda, è rappresentativo dell’idea di connessione che abbiamo e che vogliamo sviluppare insieme ad Atp. L'orientamento è di andare verso un sistema della mobilità sempre più sostenibile».

