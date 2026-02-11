Contributi in aumento a Sassari per gli affitti. La giunta comunale ha dato il via libera all’istanza di Patrizia Mercuri, assessora alle Politiche della casa, in cui si delibera l’incremento a 450 euro per la locazione di un appartamento, e a 250 euro di aiuti per l’affitto di una stanza o parte di un immobile.

Queste case, ed è una novità, potranno trovarsi in qualsiasi parte dell’isola, e al richiedente, che avrà 120 giorni di tempo per trovare sistemazione, potranno essere riconosciute due mensilità di deposito cauzionale se lo dovesse prevedere il contratto. Gli aiuti avranno la durata massima di un anno e, per poterne usufruire, l’Isee dei potenziali beneficiari dovrà essere inferiore a 9mila euro. «Questo - commenta Mercuri - garantisce la priorità ai nuclei maggiormente esposti al rischio di esclusione abitativa anche tenuto conto delle più recenti misure nazionali in materia di sostegno ai nuclei in condizione di fragilità economica, che prevedono soglie Isee particolarmente contenute».

«L’estensione sino a 120 giorni del tempo concesso per l’individuazione di una casa- dichiara Mercuri- vuole consentire una ricerca più efficace e coerente con le dinamiche del mercato delle locazioni».

«D’altro canto - continua - fissare in 12 mesi la durata massima del contributo consente una più equa rotazione nell’accesso al beneficio dando di volta in volta priorità a chi non ha già beneficiato della misura prima della pubblicazione del bando».

L’Isee a 9mila euro poi, «garantisce la priorità ai nuclei maggiormente esposti al rischio di esclusione abitativa – conclude l’assessora – anche tenuto conto delle più recenti misure nazionali in materia di sostegno ai nuclei in condizione di fragilità economica, che prevedono soglie Isee particolarmente contenute».

«Questo intervento- aggiunge Giuseppe Mascia, sindaco di Sassari -a contrasto dell’emergenza abitativa è un’evoluzione strutturale rispetto al passato, non è un mero aggiornamento formale ma risponde a un cambiamento significativo del contesto socio-economico e del mercato immobiliare locale».

© Riproduzione riservata