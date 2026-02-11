I carabinieri della Compagnia di Alghero hanno denunciato in stato di libertà alla Procura di Sassari quattro ragazzi ritenuti responsabili di un furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale. Il colpo era stato messo a segno nella notte di martedì 10 febbraio in un bar-ristorante di via Lido: dopo aver forzato la porta d’ingresso, i giovani avevano asportato circa 40 euro in monete e alcune bottiglie di birra. Determinanti, per l’individuazione dei presunti responsabili, l’attento sopralluogo e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Refurtiva recuperata e pronta per essere restituita ai legittimi proprietari. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda e verificare eventuali collegamenti con altri tentativi di furto registrati nella stessa notte.

Negli ultimi giorni i carabinieri della locale Compagnia hanno intensificato i servizi di presidio del territorio per prevenire reati e rafforzare la percezione di sicurezza in città. Nel corso delle operazioni sono stati predisposti numerosi posti di blocco, con l’impiego anche di militari provenienti dalle stazioni dei territori limitrofi. Complessivamente sono state identificate 125 persone e controllati 73 veicoli. Dieci le sanzioni amministrative elevate per violazioni al Codice della strada: tra queste, un giovane è stato sorpreso alla guida di un ciclomotore privo di targa, mentre due automobilisti sono stati multati per manovre di inversione e sorpassi pericolosi, tali da creare situazioni di rischio per gli altri utenti.

© Riproduzione riservata