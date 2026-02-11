Sassari, ruba spazzolini elettrici e viene arrestatoL’uomo bloccato dai carabinieri dopo una razzia in un negozio di via Budapest
Arrestato dai carabinieri per furto aggravato a Sassari.
I militari dell'Arma hanno bloccato, ieri sera, in flagranza di reato, un uomo dopo una segnalazione arrivata al 112 per un furto in atto in un esercizio commerciale in via Budapest.
I carabinieri hanno fermato il sospettato, sorpreso da un dipendente del negozio mentre stava lasciando l’attività commerciale celando della refurtiva sotto la felpa.
Le forze dell'ordine hanno recuperato alcuni spazzolini elettrici che l’uomo aveva tentato di sottrarre, restituendoli al legittimo proprietario.
Sequestrata anche una dose di eroina che il ladro aveva nascosto in un calzino.