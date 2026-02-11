Si illumina di nuova luce la strada comunale di Salighes, ad Ozieri, dove sono in fase di ultimazione le opere di installazione di 15 pali fotovoltaici. L'arteria congiunge trasversalmente due strade, la provinciale 36 per Nughedu e la statale128bis in località Tramentu per Pattada.

L'opera, finanziata interamente con fondi di bilancio comunale, è stata fortemente voluta dall'amministrazione comunale, principalmente con iniziativa avente spirito sperimentale, ma esclusivamente mirata a garantire un'adeguata sicurezza stradale in una zona omogenea agricola, con forte presenza di insediamenti abitativi, ed il costante passaggio di mezzi pubblici quali autobus e scuolabus nella zona.

La dislocazione dei corpi illuminanti, lungo il tracciato è stata predisposta in prossimità di ingressi alle residenze, presso alcune particolari curve, e in punti strategici come la pensilina di fermata del bus.

«Sicuramente questo non sarà un intervento sporadico e singolare, ma si spera di poterlo replicare al più presto, laddove possibile, anche in altre zone del nostro comune, compatibilmente con le risorse economiche previste anche in questa annualità dal bilancio», spiega il sindaco Marco Peralta.

Altri 5 dei 20 pali totali previsti nell'appalto saranno collocati in altri punti individuati dall'ufficio tecnico comunale quali zone di particolare interesse e di scarsa visibilità. Già in serata è prevista l'illuminazione in tali siti.

