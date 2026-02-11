Proseguono le attività condivise e gli incontri tra pescatori, ricercatori e istituzioni, protagonisti di un primo confronto che si è tenuto, la settimana scorsa, nella sede dell’Ente del Parco nazionale dell'Asinara, per il terzo tavolo tecnico di cogestione nell’ambito dei progetti StrongSeaLife e Interreg Talassa, dedicati allo sviluppo di un modello di pesca sostenibile nell’area marina protetta dell’isola. Domani, giovedì 12 febbraio, dalle ore 9.30, nuovo appuntamento nella sede di via Ponte Romano a Porto Torres.

Uno scambio di buone pratiche tra pescatori sardi e della Corsica, attraverso nuove tecnologie per recuperare gli attrezzi dispersi in mare e della prossima campagna di monitoraggio della risorsa ittica, iniziativa che si svolge in collaborazione con l’Università di Sassari.

Il progetto Talassa contribuisce a migliorare la protezione della biodiversità mettendo a sistema i dati su specie e habitat target d'importanza transfrontaliera, attuando azioni pilota di mitigazione degli impatti e rafforzando la governance nei siti marini protetti. Il progetto StrongSeaLife ha come obiettivo proprio quello di combattere la pesca fantasma, rimuovendo o inattivando le reti e gli attrezzi da pesca dai fondali marini.

