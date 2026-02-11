Botta e risposta sulle palme del Lungomare Barcellona di Alghero. Il gruppo consiliare di Forza Italia chiede chiarezza sulla determina di liquidazione da 42mila euro relativa alla messa a dimora delle palme Phoenix lungo il fronte mare. Dalla documentazione pubblicata, sostengono Marco Tedde, Giovanna Caria, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini, emergerebbero elementi che necessitano di un approfondimento immediato.

«Si tratta di un intervento che, per sua natura, dovrebbe prevedere non solo la messa a dimora – spiegano i consiglieri di Forza Italia – ma anche adeguate garanzie di attecchimento prima di procedere a pagamenti integrali. È necessario comprendere se il servizio sia stato svolto, in quale misura e con quali attestazioni tecniche, quale parte del servizio sia stata effettivamente eseguita, su quali verifiche si fondi la liquidazione e se siano previste garanzie prima del saldo finale».

La replica dell’esecutivo guidato dal sindaco Raimondo Cacciotto non si è fatta attendere: «Il progetto di riqualificazione del verde urbano, da circa 350 mila euro divisi in due lotti, prevede 34 nuove palme “Phoenix Dactylifera” che andranno a sostituire le Canariensis abbattute dopo l’attacco del punteruolo rosso, oltre ad altre piantumazioni tra via Lido, via Cagliari e piazza Sant’Erasmo. Dodici esemplari sono già nei depositi comunali, le restanti 22 palme sono attese a giorni».

«I lavori partiranno a breve - assicura l’assessore alle Manutenzioni Francesco Marinaro - sul verde urbano è in corso un programma straordinario per restituire ordine e decoro alla città».

