Sviluppo imprese: a Porto Torres incontro nella sede dell’Autorità PortualeAppuntamento venerdì alle 18
La sala della nuova sede dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, il Centro servizi deporto di Porto Torres, ospiterà venerdì 20 febbraio, a partire dalle 18, l’incontro pubblico sugli strumenti di assistenza e opportunità per le imprese locali dal titolo “Piccole e medie imprese- Energie per lo sviluppo” . Al centro dell’incontro il tema delle opportunità per le attività produttive locali, incentrate sui fondi specifici per le aree di crisi complessa, nella zona industriale, incentivi nazionali e investimenti per giovani o donne che intendono avviare nuove iniziative imprenditoriali, compresi i crediti di imposta con risorse che riducono i consumi energetici. Nell’area produttiva di Porto Torres si aprono nuove possibilità di sviluppo a seguito della dismissione delle aree fronte porto, e altri spazi dove sorgono vecchie fabbriche oggetto di un poano di demolizione e bonifica. All’incontro parteciperanno il presidente della Port Authority, Domenico Bagalà e il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas. Inoltre parteciperanno Marco Rau, presidente di Confartigianato Sassari, Riccardo Barbieri, presidente Sfirs e Simona Fois presidente del Consorzio industriale provinciale di Sassari.