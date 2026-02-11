La sala della nuova sede dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, il Centro servizi deporto di Porto Torres, ospiterà venerdì 20 febbraio, a partire dalle 18, l’incontro pubblico sugli strumenti di assistenza e opportunità per le imprese locali dal titolo “Piccole e medie imprese- Energie per lo sviluppo” . Al centro dell’incontro il tema delle opportunità per le attività produttive locali, incentrate sui fondi specifici per le aree di crisi complessa, nella zona industriale, incentivi nazionali e investimenti per giovani o donne che intendono avviare nuove iniziative imprenditoriali, compresi i crediti di imposta con risorse che riducono i consumi energetici. Nell’area produttiva di Porto Torres si aprono nuove possibilità di sviluppo a seguito della dismissione delle aree fronte porto, e altri spazi dove sorgono vecchie fabbriche oggetto di un poano di demolizione e bonifica. All’incontro parteciperanno il presidente della Port Authority, Domenico Bagalà e il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas. Inoltre parteciperanno Marco Rau, presidente di Confartigianato Sassari, Riccardo Barbieri, presidente Sfirs e Simona Fois presidente del Consorzio industriale provinciale di Sassari.

© Riproduzione riservata